Четырехкратный чемпион СССР по лыжам Сергей Сокарев погиб при пожаре

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб при пожаре. Легенде советского спорта было 68 лет. Трагедия произошла в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».

Советский лыжный спорт понес невосполнимую потерю. На 69-м году жизни при пожаре трагически погиб четырехкратный чемпион СССР Сергей Сокарев. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября.

Сокарев был настоящей звездой лыжных трасс 70-х и 80-х годов. Его коронкой была марафонская дистанция 70 километров, где он четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала почета национального первенства. Помимо всесоюзных побед, спортсмен также завоевал бронзу на этапе Кубка мира, что по тем временам считалось выдающимся достижением для советского атлета.

