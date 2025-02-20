Дмитрий Певцов рассказал о предложении вернуться в «Ленком»

Народный артист России Дмитрий Певцов заявил о предложении нового художественного руководителя театра «Ленком Марка Захарова» Владимира Панкова о возвращении в родной театр.

После громкого ухода из «Ленкома» Дмитрий Певцов готовится вновь выйти на сцену легендарного театра. Новый художественный руководитель Владимир Панков лично пригласил народного артиста вернуться в труппу, где тот прослужил более трех десятилетий.

Первым спектаклем, в котором зрители могут вновь увидят Певцова, станет знаменитая рок-опера «Юнона и Авось». Этот спектакль, ставший визитной карточкой театра, получит новое дыхание с возвращением одного из своих ярчайших исполнителей. В дальнейшем артист примет участие в новых постановках Владимира Панкова.

Возвращение Певцова стало возможным благодаря серьезным кадровым изменениям в руководстве театра. В конце января в «Ленкоме» появились должности президента и художественного руководителя. Президентом стал Марк Варшавер, а художественным руководителем — заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. Кресло директора театра занял бывший руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.

Ранее артист покинул театр при драматических обстоятельствах — его фотографию даже убрали из фойе. Теперь же, благодаря новому руководству, многолетний конфликт возможно удалось разрешить в интересах театра, артиста и, главное, зрителей.

Ранее стало известно о том, что Певцову на Украине вынесли заочный приговор.