Дочь Мэрил Стрип подала на развод

Дочь известной американской актрисы Мэрил Стрип и скульптора Дона Гаммера подала на развод после шести лет брака с продюсером Мехаром Сетхи, сообщил портал TMZ.

Отмечается, что пара воспитывала двоих детей — пятилетнего Питера и трехлетнюю Мэри. Мэми Гаммер обратилась в суд с просьбой о назначении совместной опеки над детьми.

Как пишет новостной портал, эта новость стала неожиданностью для общественности, учитывая, что Гаммер и Сетхи живут в браке с 2019 года.

У самой Стрип и Гаммера, которые сыграли свадьбу в 1978 году, четверо детей — Генри, Мэми, Грейс и Луиза. Пара предпочитает не публичный образ жизни.

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