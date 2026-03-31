Драма в Петербурге: сборная России не забила пенальти и разошлась миром с Мали

Газпром-Арена в Петербурге стала свидетелем футбольной драмы, которая так и не обрела победного финала. Сборная России в товарищеском матче разошлась миром с Мали — 0:0. Но главная интрига случилась в середине первого тайма, когда хозяева получили право на пенальти. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Иван Обляков подошел к точке, но удар у него не получился. Мяч пролетел мимо ворот, и надежда на гол растаяла в воздухе. До этого момента россияне активно атаковали, стараясь развить успех после победы над Никарагуа. Но ни один из моментов не был реализован. Африканская сборная, известная своей физической мощью, грамотно оборонялась и не позволила хозяевам взломать свою защиту. Во втором тайме игра выровнялась, но опасных моментов у ворот обеих команд стало меньше.

Валерий Карпин, главный тренер российской сборной, после матча отметил, что команда выглядела достойно, но не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Особенно болезненным оказался промах с 11-метровой отметки. Футболист, взявший на себя ответственность, не смог переиграть вратаря.

Встреча завершилась без голов. Для зрителей, заполнивших трибуны, это разочарование. Для тренерского штаба — повод для анализа. Сборная России продолжает подготовку к следующим матчам, но вопрос реализации моментов остается открытым. Пенальти, который мог принести победу, стал главным символом этого вечера. Жаль, что он же оказался и главной потерей.

