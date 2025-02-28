Джастин Бибер подогрел слухи о зависимости видеороликом в соцсетях
Бибер опубликовал видео, на котором употребляет странные вещества и кривляется
Фото: [vkvideo.ru/Justin Bieber]
Слухи о возможной зависимости Джастина Бибера вновь начали обсуждать в информационном пространстве. В последнее время поклонники американского певца начали подозревать его в употреблении запрещенных веществ, пишет журнал PeopleTalk.
Недавно Бибер вновь привлек к себе внимание, опубликовав в своем профиле в соцсети видеоролик, на котором употребляет некое вещество, после чего кривляется. Это видео лишь усилило тревогу его фанатов, которые обеспокоены странным поведением и образами певца. Поклонники считают, что у их кумира также есть психологические проблемы.
Кроме того, в Сети активно обсуждается жена Бибера Хейли. Фанаты считают, что девушка устала от поведения супруга и именно поэтому пара может развестись.
Несмотря на все эти слухи, ранее представитель певца отверг все обвинения в адрес Бибера и заявил, что разговоры об употреблении наркотиков являются спекуляцией.
Ранее Бибер впервые ответил на вопрос о своем полугодовалом сыне Джеке.