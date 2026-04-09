«Единственный военный преступник это Клуни»: Белый дом обвинил актера в ужасных фильмах и критике Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг публично объявил голливудскую звезду Джорджа Клуни военным преступником. Официальный представитель администрации США использовал это тяжкое обвинение не за военные действия, а за плохие фильмы и критику в адрес Дональда Трампа. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Чунг написал в соцсети, что единственный человек, совершающий «военные преступления» это Джордж Клуни со своими ужасными фильмами и отвратительной актерской игрой. Так чиновник отреагировал на недавнюю критику в адрес президента.

До этого Трамп сам нападал на актера, заявив что он и его жена Амаль худшие политические прогнозисты всех времен, а затем затронул получение Клуни французского гражданства и его проблемы в иммиграции во Франции.

