Защитник «Зенита» Волков отправился в аренду в «Сочи»

Защитник «Зенита» Сергей Волков проведет сезон-2025/26 в «Сочи» на правах аренды. Клубы договорились о переходе, который должен помочь игроку набрать форму после травмы. Об этом сообщает Спорт РИА Новости.

Петербургский «Зенит» и «Сочи» согласовали аренду защитника Сергея Волкова до конца сезона-2025/26. Игрок, перешедший в «сине-бело-голубых» из «Краснодара» летом 2024 года, не смог закрепиться в основе из-за травмы колена.

Волков — воспитанник академии «Краснодара», в основном составе дебютировал в 2022 году. В прошлом сезоне он провел за «Зенит» лишь шесть матчей, не отметившись голевыми передачами или забитыми мячами. Разрыв крестообразных связок надолго вывел его из строя, и теперь аренда в «Сочи» должна помочь ему вернуть игровую практику.

За карьеру Волков успел стать вице-чемпионом России и финалистом Кубка страны, а также сыграл три матча за сборную. В «Сочи» ему предстоит конкурировать за место в основе, а для «Зенита» этот трансфер — возможность оценить перспективы защитника перед окончательным решением о его будущем.

Ранее защитник махачкалинского «Динамо» откровенно высказался о спорных моментах в матче со «Спартаком».