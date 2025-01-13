Экс-супруг Добровольской Ефремов хочет отпроситься из тюрьмы на ее похороны

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельную аварию, планирует подать просьбу о краткосрочном отпуске для посещения похорон своей бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской, сообщило издание «Аргументы и факты».

Как рассказал правозащитник Иван Мельников, такая возможность для артиста существует, так как в трудных ситуациях, связанных с семейными обстоятельствами, осужденным могут предоставить временный выход.

Ефремов имеет положительную репутацию в исправительном учреждении. Он соблюдает все правила и не совершает нарушений. Тем не менее, по словам Мельникова, исход запроса остается неопределенным, и решение будет зависеть от администрации колонии.

Евгения Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым актриса боролась на протяжении последнего года.

Ранее сын Михаила Ефремова Никита прокомментировал смерть актрисы Евгении Добровольской.