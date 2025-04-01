Елена Ваенга усилила безопасность на своих концертах после трагедии с фанаткой

После трагического инцидента с гибелью фанатки певица Елена Ваенга значительно усилила меры безопасности на своих выступлениях, введя новые условия для организаторов, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, в обновленном райдере певицы появились строгие пункты. Теперь на каждом концерте должны присутствовать только квалифицированные охранники с действующими лицензиями на ношение огнестрельного оружия.

Кроме того, обязательным является наличие рабочих металлодетекторов на входе, а также тщательный ручной осмотр личных вещей зрителей. Особое внимание уделяется охране сцены: в случае бросания каких-либо предметов в сторону артистки (например, бутылок) концерт немедленно прекращается.

Стоимость выступления Ваенги на частных мероприятиях составляет 6 млн руб. Фото- и видеосъемка певицы во время концерта запрещена, нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 100 тыс. руб. Возможность предоставления алкоголя в гримерку обсуждается индивидуально с менеджером.

Напомним, 24 февраля 71-летняя фанатка Елены Ваенги скончалась прямо во время ее концерта. Причиной смерти россиянки стал оторвавшийся тромб. Тамара посетила концерт в ДК «Пролетарка» с подругой. Во время выступления обе женщины почувствовали себя плохо, и около девяти вечера Тамара умерла. Ее подругу удалось спасти.

Ранее сообщалось, что группа «Мумий Тролль» категорически отказывается давать концерты в России.