Эвелина Бледанс раскрыла причину смерти Владимира Комарова: актриса скорбит по коллеге

Телеведущая и актриса, близко знавшая украинского артиста Владимира Комарова, поделилась подробностями его ухода. Эвелина Бледанс сообщила, что у актера, скончавшегося 29 марта, были проблемы с сердцем, сообщает «Газета.Ru».

Комаров умер в Одессе, где до последнего выступал на сцене театра в комик-труппе «Маски». Ему было 62 года. Бледанс была знакома с артистом много лет. Она сообщила, что Комаров умер от сердечной недостаточности.

«Мне кажется, что сегодня мы все страдаем именно от нее», — отметила актриса.

Она также добавила, что отпевание состоится 1 апреля, и назвала это «последней шуткой» артиста — человека, чья жизнь была неразрывно связана с юмором и сценой.

Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области. Несмотря на образование в Одесском институте пищевой промышленности и службу на Северном флоте, с юности он тяготел к пантомиме и театру.

В труппе «Маски» он работал с 1984 по 1987 и с 1989 по 2002 год, а в перерыве служил в Киевском эстрадном театре «Шарж». Позже он работал в театре «Дом клоунов», снимался в кино, а в 2010-х годах увлекся экскурсионной деятельностью — водил туристов по Одессе. Еще одной его страстью было изготовление курительных трубок, которые он создавал под именем Владимира Сальве.

