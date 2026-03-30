Сердце не выдержало: не стало легендарного артиста «Маски-шоу»

Не стало одного из ярких лиц легендарного юмористического проекта. Украинский актер Владимир Комаров, известный миллионам зрителей по участию в комик-труппе «Маски» и культовой передаче «Маски-шоу», скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

Комаров родился в Кировоградской области, детство провел в Одессе. Служил матросом на Северном флоте, а после демобилизации пришел в театр. В 1984 году он присоединился к труппе «Маски», затем работал в Киевском эстрадном театре «Шарж», а в 1989-м вернулся в «Маски», где оставался до 2002 года. Позже выступал в дуэте «Одеколон» с Алексеем Агопьяном, создавал музыкальные проекты, снимался в кино. В его фильмографии около 20 ролей.

Коллеги назвали его фантастически талантливым, «Богом поцелованным», позитивным и харизматичным. «Просто нет слов», — так в театре отреагировали на весть о смерти. В последние годы Комаров вернулся на сцену в спектаклях «Дома клоунов», занимался изготовлением курительных трубок под псевдонимом Владимир Сальве. Церемония прощания пройдет 1 апреля.

Ранее назвавшаяся родственницей Басты женщина подала на него в суд.