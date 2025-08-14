Фильмы Балабанова под угрозой запрета

Фильмы Алексея Балабанова, включая культовые «Брат» и «Жмурки», могут запретить к показу из-за несоответствия традиционным ценностям. Депутаты предлагают пересмотреть картины 80-х и 90-х на предмет «духовно-нравственного» содержания. Об этом сообщают «Ведомости».

Кинокартины режиссера Алексея Балабанова, создавшего «Брата» и «Жмурки», рискуют оказаться под запретом. Поводом стал новый закон о защите традиционных ценностей, который вступит в силу в марте 2026 года. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что многие фильмы 90-х требуют переоценки — их демонстрация молодежи может быть небезопасной.

Закон, подписанный президентом в конце июля, позволяет отказать в прокатном удостоверении лентам, которые, по мнению экспертов, подрывают традиционные ценности. Под ограничения попадут не только кинотеатры, но и стриминговые платформы. Если сервис насчитывает более 100 тыс. пользователей в сутки, он обязан заблокировать контент по требованию Роскомнадзора в течение суток.

В Минкульте уточнили, что ведомство разработает дополнительные критерии оценки фильмов. Это значит, что под запрет могут попасть не только работы Балабанова, но и другие культовые ленты конца XX века.

