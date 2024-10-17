Общественники выступили против регистрации SHAMAN знака «Я русский»

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило официальное обращение к руководителю Роспатента Юрию Зубову с просьбой отказать заслуженному артисту РФ SHAMAN (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский».

Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости. В нем общественники отметили, что рассматриваемая регистрация затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина РФ.

В своем обращении «Ветераны России» указывают на опасность коммерциализации понятий, которые составляют основу национальной идентичности и культурного наследия России.

Общественники считают, что использование фразы «Я русский» в бизнес-целях противоречит глубинной сути патриотизма и духовным ценностям русского народа.

«Патриотизм не должен быть использован для получения прибыли», — подчеркивают «Ветераны России».

О регистрации товарного знака также рассказали в пресс-службе артиста. Представитель певца Антон Коробков-Землянский отметил, решение артиста зарегистрировать товарный знак было принято для защиты бренда, который стал символом его популярной песни.

В поданной заявке на регистрацию товарного знака «Я русский» указано, что под этим брендом планируется производить вино, водку, ликер и прочую алкогольную продукцию. Также вторая заявка включает производство парфюмерии и разнообразных косметических средств, таких как блеск для губ, блестки для тела и другие товары.

Оба заявления на регистрацию товарного знака были поданы 12 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Роспатент отказал российскому агрохолдингу зарегистрировать в качестве товарного знака латинскую букву «V».