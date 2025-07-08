Футболиста Промеса просят отпустить на свободу

Адвокат Квинси Промеса настаивает на его освобождении — экс-игрок «Спартака» может заключить контракт с клубом и остаться под надзором в Нидерландах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Судебное разбирательство по делу Квинси Промеса в Нидерландах вошло в новую фазу. Адвокат экс-футболиста «Спартака» просит суд отпустить его под подписку, мотивируя это тем, что у подзащитного есть шанс трудоустроиться в один из клубов до конца августа. Защитник подчеркивает, что Промес не станет покидать страну и готов сдать паспорт, ежемесячно сообщая о своем местонахождении.

Напомним, Промеса задержали 12 июня в ОАЭ и экстрадировали в Нидерланды. Его обвиняют в причастности к якобы перевозу крупной партии кокаина — по версии следствия, он имел отношение к ввозу 1,3 тонны запрещенного вещества. Кроме того, в деле фигурирует эпизод с избиением брата.

Футболисту может грозить до 7,5 года лишения свободы. Несмотря на это, защита настаивает, что он должен иметь возможность вернуться к спортивной карьере — хотя бы под контролем местных властей.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» и «Локомотив» задумали обмен игроками.