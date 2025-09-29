Гендиректор МХАТ им. Горького покинул пост: Владимира Кехмана сняли с должности

В Московском художественном академическом театре имени Горького произошла кадровая перестановка. Со своего поста снят генеральный директор Владимир Кехман, возглавлявший учреждение культуры. Информацию об отставке подтвердили осведомленные источники, знакомые с ситуацией.

Назначение Кехмана на должность в 2021 году вызвало широкий резонанс в театральной среде. Бывший глава Новосибирского оперного театра сменил на этом посту Татьяну Доронину. Его управление было отмечено как смелыми экспериментами, так и периодической критикой. Причины столь резкой кадровой ротации пока не разглашаются. Вопрос о том, кто станет преемником и возглавит один из самых знаменитых театров страны, остается открытым. Назначение нового руководителя ожидают в ближайшее время.

