Глюк'oZa отказалась отдавать Максу Фадееву свой сценический псевдоним

Сразу после печально известной голой вечеринки блогера Насти Ивлеевой, на которой засветилась певица Наталья Чистякова-Ионова, продюсер Максим Фадеев раскритиковал ее поведения , заявил о разрыве рабочих отношений с исполнительницей и пообещал заменить ее в проекте «Глюкоза».

Как передает Mash, в райдере Ионовой, которая безуспешно пытается колесить по России, появился выделенный красным шрифтом пункт, в котором требуется именовать певицу исключительно — Глюк'oZa и никак иначе.

«Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта "Глюкоза". В анонсе он заявил, что Наталья дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением. Не так давно шумиху вызвали ее заявления, что в школах нужно открыть курилки для детей. Кроме того, певица выпустила клип, где была чересчур раздета, материлась и упоминала наркотики», — приводится в публикации.

Сейчас Чистякова-Ионова предлагает свое выступление по ценнику 2 млн рублей и готова готова приехать в любую точку России на корпоратив. Помимо правильного ее именования, в райдере певицы незатейливо обязывается предоставить ей «випку» в аэропортах, авиабилеты в бизнес-класс, лучший отель, коньяк Hennessy XО, ну и с молчаливым водителем новейший в лонг версии Mercedes-Benz 223.

Ранее мы сообщали, что Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы и бизнесмена Александра Чистякова, была травмирована в одном из банков.