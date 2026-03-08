«Голливудский» сценарий Медведева: россиянин пробился в третий круг Индиан-Уэллса после побега из ОАЭ

Первая ракетка России Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на престижном турнире категории Masters в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В своем стартовом матче 28-летний россиянин, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, уверенно переиграл представителя Чили Алехандро Табило. Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился победой Медведева в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Успех на корте стал для Даниила особенно значимым на фоне сложнейшей логистической цепочки, через которую ему пришлось пройти. Из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке Медведев вместе с Андреем Рублевым и Кареном Хачановым был вынужден буквально «эвакуироваться» из Дубая через Оман.

Лишь транзитом через Стамбул теннисистам удалось добраться до США с серьезным опозданием, что сократило время на акклиматизацию до минимума. Сам Даниил сравнил это путешествие со съемками в голливудском блокбастере.

