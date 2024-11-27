В Госдуме призвали пересмотреть цены на билеты в Большой театр

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил недовольство ценами на билеты в Большой театр, назвав их чрезмерно высокими. Об этом сообщает АГН «Москва».

Депутат заявил, что такая финансовая политика недопустима для государственного учреждения, и предложил Министерству культуры вмешаться, чтобы сделать посещение театра доступным для всех. По мнению депутата, нынешние цены ориентированы на обеспеченных граждан и не оставляют возможности среднестатистической семье насладиться искусством.

Милонов привел в пример петербургские театры, такие как Мариинский и Михайловский, где стоимость билетов значительно ниже, несмотря на их высокий художественный уровень. Он отметил, что Большой театр, будучи государственной структурой, обязан учитывать интересы более широкой аудитории, а не стремиться к прибыли, как частные учреждения.

Обсуждая возможность введения рассрочки на покупку билетов, Александр Шолохов, зампредседателя комитета Госдумы по культуре, выразил сомнения в практичности этой идеи. По его словам, театр финансируется из государственного бюджета и вынужден соблюдать установленные правила. Шолохов подчеркнул, что внедрение коммерческих механизмов, таких как рассрочка, может противоречить требованиям государственного финансирования. Станет ли недовольство депутатов Госдумы поводом для пересмотра подходов к ценообразованию, покажет дальнейшая реакция Министерства культуры.

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