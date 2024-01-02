График ледовых представлений Татьяны Навки в Подмосковье изменили из-за непогоды

В график ледовых представлений Татьяны Навки в Подмосковье внесены изменения, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Расписание скорректировали из-за морозной погоды.

Так, завтра отменен спектакль «Байки русской балалайки» в Люберцах. Это же представление в четверг не будут показывать в Истре. В понедельник ледовое шоу «Байки русской балалайки» состоится в Лобне, Мытищах и Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весь зимний сезон на территории региона будут работать более 180 катков.

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