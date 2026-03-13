Гран-при под ударом ракет: «Формула-1» экстренно режет календарь из-за большой войны на Ближнем Востоке

Мир больших скоростей столкнулся с суровой реальностью геополитики: «Формула-1» готовится официально объявить об отмене этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным ведущих агентства, эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном сделала проведение гонок в апреле невозможным. Воздушное пространство над ключевыми странами региона закрыто, а ракетные удары Ирана по американским базам, одна из которых находится всего в 30 минутах езды от трека в Сахире, превратили спортивные объекты в зоны повышенного риска.

Финансовый удар по «Королевским гонкам» обещает быть колоссальным — прямые потери от невыплаты взносов за проведение этапов оцениваются в 100 млн фунтов стерлингов (около $128 млн). Бахрейн и Джидда традиционно входят в число самых щедрых спонсоров календаря, однако безопасность персонала и тысяч фанатов признана безусловным приоритетом.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем уже подтвердил, что «единство и благополучие» участников будут определять финальное решение, которое ожидается до конца текущей недели. Сезон официально сократится до 22 этапов, что станет серьезным испытанием для коммерческой модели чемпионата в этом году.

