Гуф высказался о причастности P. Diddy к убийству Тупака Шакура

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, прокомментировал информацию о возможной причастности американского музыканта и продюсера P. Diddy к убийству легендарного рэпера Тупака Шакура.

В своих соцсетях Гуф напомнил, что еще в 1996 году он высказывал такую версию.

В понедельник, 8 сентября, экс-участник преступной банды «Крипс» Дуэйн «Кефф Ди» Дэвис заявил, что P.Diddy мог быть заказчиком убийства Тупака. Эти слова вызвали широкий резонанс в медиапространстве и среди поклонников рэпера по всему миру.

«Я еще в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи», — написал Гуф.

P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) прославился как американский рэп-исполнитель, продюсер и предприниматель. В последние годы он оказался в центре нескольких серьезных обвинений.

В 2024 году P. Diddy был арестован в Нью-Йорке по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сговоре для совершения рэкета. Судебный процесс начался в мае 2025 года.

В июле того же года присяжные признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения, связанным с транспортировкой женщин для занятия проституцией. Он был оправдан по более тяжким статьям, включая торговлю людьми и рэкет. Комбсу грозит до 20 лет тюремного заключения.

