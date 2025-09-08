Бывший бандит раскрыл заказчика убийства Тупака Шакура

Бывший бандит Дуэйн Дэвис, обвиняемый в убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура, сделал сенсационное заявление. По его словам, преступление было совершено по заказу Шона Комбса, известного как Пи Дидди, который пообещал за это $1 млн. Об этом сообщает газета USA Today.

Новые показания всколыхнули одно из самых громких дел в истории музыки. Дуэйн Дэвис, также известный как Кефф Ди и бывший участник банды «Крипс», заявил следствию, что действовал не только из мести. По словам Дэвиса рэпер Пи Дидди пообещал ему щедрое вознаграждение в $1 млн за ликвидацию Шакура и Шуга Найта, главы лейбла Death Row Records.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года после боксерского поединка. Шакур избил племянника Дэвиса, Орландо Андерсона. Спустя несколько часов рэпера расстреляли из проезжающей машины. Он скончался от ран через несколько дней. Найт в том же нападении был ранен, но выжил.

Ранее сообщалось о том, что украинский суд заочно осудил рэпера Маваши на 8 лет лишения свободы.