Рак поджелудочной железы, операции и химиотерапия: что известно о лечении Евгения Алдонина на данный момент

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин продолжает лечение от рака поджелудочной железы в одной из клиник Германии. О состоянии 46-летнего спортсмена рассказал его близкий друг, экс-нападающий Дмитрий Булыкин. Об этом пишет «СтарХит».

По словам Булыкина, в ближайшее время футболисту предстоит пройти очередное обследование, по результатам которого врачи определят дальнейшую тактику терапии. Алдонин перенес несколько хирургических вмешательств и курсы химиотерапии, которые даются ему непросто. Несмотря на тяжесть испытаний, спортсмен сохраняет боевой настрой.

— Он держится бодрячком, боец. Надеемся его скоро увидеть, — подчеркнул Булыкин в разговоре с журналистами, комментируя моральное состояние друга.

Диагноз — рак поджелудочной железы — был поставлен Алдонину еще в конце 2024 года. Это агрессивное заболевание долгое время протекает бессимптомно, что затрудняет его выявление на ранних стадиях. Спортсмен долго не афишировал проблему, предпочитая не привлекать внимание общественности. В сборе средств на дорогостоящее лечение участвовали коллеги и друзья футболиста.

Главной поддержкой для экс-капитана армейцев остается семья. Супруга Ольга регулярно навещает мужа в Германии, пока дети ждут его возвращения домой. Старшая дочь Вера, рожденная в браке с певицей Юлией Началовой, попросила поклонников не беспокоить ее расспросами об отце и выразила надежду на его скорейшее выздоровление. Родные Алдонина пока воздерживаются от подробных комментариев относительно его самочувствия.

