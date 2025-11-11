«Ходил в негодяйском виде»: депутат Милонов требует отстранить Диброва с телеэкранов

Депутат Милонов требует отстранить Дмитрия Диброва с телеэкранов. Политик убежден, что ведущий, якобы появившийся на публике в неприличном виде, не может работать на федеральном телевидении. Об этом сообщает Lenta.ru.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отстранить ведущего Дмитрия Диброва от эфиров после появления в СМИ видеозаписи компрометирующего характера. На кадрах, показанных в одном из телепроектов, мужчина, имеющий поразительное сходство с телезвездой, появляется на публике с расстегнутой брючной ширинкой. Событие произошло возле дома, где, по данным журналистов, проходила закрытая вечеринка для взрослых.

Милонов в резкой форме раскритиковал поведение медийной личности, заявив, что на федеральном телевидении такому человеку больше не место. Парламентарий также выразил мнение, что подобные выходки могут свидетельствовать о психическом нездоровье, и вместо съемок в передачах человеку требуется специализированное лечение. Сам Дмитрий Дибров никак не отреагировал на разразившийся скандал.

