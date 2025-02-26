Ида Галич в Антарктиде узнала пол будущего ребенка

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась радостной новостью о своем будущем ребенке. Она сообщила, что у них с бизнесменом Олегом Ледвичем родится дочка, пишет портал «Страсти».

34-летняя Ила и Олег отправились на экстремальный отдых в Антарктиду, где устроили гендер-пати. Галич находится на четвертом месяце беременности, и живот телеведущей уже заметен. Сама Ида делилась своими внутренними ощущениями и отмечала, что чувствует появление мальчика.

Несмотря на беременность, Ида не смогла упустить возможность отправиться в необычное путешествие. Она устроила фотосессию на фоне величественных антарктических льдов, продемонстрировав, что даже такое положение не является преградой для приключений. Ранее телеведущая рассказала о своем самочувствии во время поездки в Антарктиду.

Пока не известно, как Ида и Олег назовут свою будущую дочь, но блогер активно делится с поклонниками подготовкой к родам, рассказывая о своих находках и планах. В своем личном блоге Галич недавно опубликовала пост, в котором показала, как вяжет бежевое одеяло для своего будущего малыша.

Ранее блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подогрела слухи о пятой беременности.