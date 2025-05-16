Игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после сыгранного матча

Футболисты «Крыльев Советов» могут пройти проверку на полиграфе после поражения от «Нижнего Новгорода» со счётом 2:5 — в матче заподозрили несоответствие принципам проекта «Чистый спорт». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

После неожиданного разгрома от «Нижнего Новгорода» со счётом 2:5 игроки самарского клуба «Крылья Советов» оказались в эпицентре скандала. По информации, поступающей от источников, несколько ключевых футболистов команды могут быть направлены на прохождение полиграфа. Среди них называются фамилии защитников Ильи Гапонова, Романа Евгеньева и вратаря Сергея Песьякова.

Инициатором возможной проверки выступило региональное руководство, продвигающее спортивный проект «Чистый спорт», в рамках которого матч 12 мая вызвал подозрения. Предполагается, что результат встречи мог не соответствовать заявленным целям программы, направленной на честность и прозрачность в спорте. Пока не ясно, дадут ли игроки добровольное согласие на участие в процедуре.

В клубе заявили, что сразу после игры было поручено провести внутренний разбор. Официальная позиция команды сводится к тому, что поражение объясняется кадровыми потерями — травмами и дисквалификациями, лишившими защиту и полузащиту ключевых исполнителей. Тем не менее в кулуарах обсуждается версия о возможном внутреннем конфликте или недобросовестной игре, что и вызвало инициативу полиграфа.

Матч стал одним из самых провальных для «Крыльев» в этом сезоне и, судя по всему, повлёк за собой не только спортивные, но и репутационные последствия.

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