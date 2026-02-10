Ирина Горбачева опубликовала откровенные фото с Бали и завоевала восхищение подписчиков

Актриса и певица Ирина Горбачева поделилась с поклонниками смелыми фотографиями с отдыха на Бали. Серия снимков, на которых 37-летняя звезда предстала полностью обнаженной, вызвала шквал восторженных комментариев в социальных сетях. Об этом пишет Super.ru.

Публикация стала ярким жестом в сторону публичного обсуждения ее внешности. Ранее Горбачева признавалась, что за прошедший год набрала 13 килограммов. В качестве причин она называла сильный стресс, гормональные изменения и сложный период в личной жизни, усугубленный напряженным гастрольным графиком.

Новые кадры, по всей видимости, призваны продемонстрировать принятие себя и своего тела. В комментариях под фотографиями поклонники активно поддерживают артистку, благодаря ее за искренность и называя снимки живыми и яркими.

