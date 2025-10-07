Ирландскому бойцу Конору Макгрегору запретили выходить в октагон до 2026 года

Ирландская звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор официально отстранен от соревнований на 18 месяцев. Причиной столь сурового наказания стали многократные нарушения антидопингового протокола. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегон получил дисквалификацию сроком на 18 месяцев. Решение было принято за нарушения в рамках антидопинговой программы. Как сообщила пресс-служба организации, боец трижды не явился на сдачу допинг-проб в 2024 году — 13 июня, 19 и 20 сентября. Эти действия расценены как нарушение в предоставлении информации о местонахождении. Отсчет срока дисквалификации начался 20 сентября 2024 года и завершится 20 марта 2026 года.

Для 37-летнего Макгрегора, чья последняя официальная победа датируется 2020 годом, это отстранение становится серьезным ударом по перспективам возобновления карьеры. Напомним, что ирландец не выступал в UFC с июля 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги в бою с Дастином Порье.

