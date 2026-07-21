Ивлеева выпила кровь коровы: блогерша угостилась солоноватой жидкостью на рынке

Анастасия Ивлеева устроила шоу в африканской глубинке: блогерша приехала в долину Омо в Эфиопию, купила корову, подарила ее местному племени, а затем попробовала свежую кровь животного. Об этом сообщает Lenta.ru.

Блогерша посетила рынок Кей Афар и приобрела корову, чтобы подарить ее племени. Однако гид пояснил: животное будет съедено. После этого члены племени зарезали корову и собрали кровь в таз. Ивлеева объяснила зрителям, что кровь — это источник воды и белка, а также важный ритуал, от которого не уйти.

После того как кровь набрали, блогершу угостили. Она сделала несколько глотков и описала вкус как «солоноватую, теплую жидкость». По ее словам, это был не просто экзотический опыт, а погружение в культуру, где традиции и выживание идут рука об руку.

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