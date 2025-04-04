Известная блогер-медсестра Хэйли Окула умерла после родов из-за крайне редкой патологии

Американская блогер-медсестра Хейли Окула скончалась сразу после рождения своего первенца. Ей было всего 29 лет. Об этом пишет издание Thevoicemag.

Хейли Окула — известная американская медсестра и блогер умерла 29 марта, всего через несколько минут после рождения своего сына. Причиной трагедии стала редкая послеродовая патология — амниотическая эмболия, которая практически не поддается лечению и диагностике.

Хейли и ее супруг пожарный Мэттью Окула долгое время пытались завести ребенка, пройдя через ЭКО и сложные генетические тесты. Когда беременность наконец наступила, пара с нетерпением ждала рождения сына, но радостное событие обернулось трагедией. После родов у Хейли произошла внезапная остановка сердца, вызванная попаданием околоплодных вод в кровоток. Врачи не смогли спасти ее.

Мэттью оказался перед сложнейшим выбором — остаться с новорожденным или отправиться в реанимацию к жене. Он был рядом, когда родился их сын Крю, но уже через минуту услышал тревожное сообщение от медиков. Вскоре стало ясно, что спасти Хейли не удастся.

Хейли вела блог для молодых медсестер, помогая студентам и специалистам адаптироваться в профессии. Ее аккаунт насчитывал почти полмиллиона подписчиков. После трагедии Мэттью опубликовал видео с их свадьбы, назвав его «Наш первый танец».

Амниотическая эмболия — одно из самых опасных осложнений беременности. Она развивается внезапно и приводит к мгновенной остановке сердца, не оставляя врачам шансов на спасение. Эксперты подчеркивают, что случаев с таким диагнозом крайне мало.

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