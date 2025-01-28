«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева поделилась историей рождения сына

Сыну Водонаевой Богдану сейчас 14 лет, но его рождение стало возможным только после четвертой беременности. Водонаева призналась, что больше не может иметь детей с 2015 года, и поделилась, как тяжело ей давались предыдущие неудачи.

В первом браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым пара мечтала о ребенке, но несколько попыток зачать и выносить малыша заканчивались провалом. Это сильно повлияло на эмоциональное состояние Алены, и ей пришлось обратиться за помощью к психологу. Она вспоминает, что после каждой неудачи чувствовала себя на грани срыва. Однако четвертая беременность стала успешной, и Водонаева, по ее словам, «накрыла себя хрустальной вазой», чтобы сохранить ребенка.

Несмотря на радость материнства, отношения с Малакеевым дали трещину. Через год после рождения сына пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Сейчас они вместе воспитывают Богдана.

В 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз за музыканта Алексея Комова, но этот брак она называет ошибкой. Отношения развивались стремительно, но уже через год стало ясно, что супруги слишком разные. Алена отмечала, что Комов не разделял ее взглядов на быт и ответственность, что привело к разводу. Сейчас Водонаева предпочитает не афишировать личную жизнь. Она упомянула, что прошлым летом за ней ухаживал мужчина, но их общение быстро прекратилось. Причиной стало нежелание поклонника уделять внимание своему ребенку от прошлых отношений.

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