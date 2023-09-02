«Мать года!»: Оксана Самойлова отвела детей на школьную линейку в трусах навыпуск

В пятницу многие родители сопровождали своих детей на торжественную школьную линейку. Среди них было и множество звездных пар, но самый скандальный выход получился у жены рэпера Джигана.

Оксана Самойлова выбрала светлый костюм: свободные брюки и укороченный пиджак. На первый взгляд идеальный образ, но есть нюанс. Модель брюк выглядит так словно их спустили на самые бедра, а из под брюк выглядывали трусы, похожие на мужские. И все это венчалось английским ругательством на отворотах брюк, перевод которого скорее всего знают даже дети. Имитация нижнего белья навыпуск пришлась по вкусу не всем.

Фото: [ freepik.com ]

«Ну и штаны! Ну это же школа, а не бордель», «Мать года! Эта женщина вообще не понимает, как, куда и зачем она идет», «Мама в школу к детям в трусах наружу пришла. О вкусах, конечно, не спорят, но это прям совсем неуместно», - возмутились пользователи соцсетей.

Сама Оксана легко восприняла критику. Девушка не видит ничего неприличного в своем наряде и считает, что людям, обсуждающим ее штаны, просто нечем заняться.

«Просто я не люблю стиль «женщина не подскажете как пройти». И хорошо, что вы так не одеваетесь и не позволяете себе такого…» - заключила звезда.

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