Юлия Меньшова раскрыла тайну последнего дня Алентовой. Актриса знала, что умирает, но сделала последний шаг

Юлия Меньшова простилась со своей матерью, легендарной актрисой Верой Алентовой. На траурной церемонии дочь рассказала о последнем дне жизни народной артистки.

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой собрала близких, друзей и коллег. От лица семьи к собравшимся обратилась ее дочь — телеведущая и актриса Юлия Меньшова. В своем слове она приоткрыла завесу над последними часами жизни матери, которые стали олицетворением всей ее судьбы.

Меньшова вспомнила, как в один из последних дней заказала для Алентовой такси до театра Маяковского. Актриса, несмотря на недомогание, стремилась отдать последние почести своему ушедшему коллеге — артисту Анатолию Лобоцкому. У здания театра ей стало плохо, но, заметив внимание журналистов, Вера Валентиновна совершила настоящий актерский подвиг.

По словам дочери, Алентова, собрав всю волю, буквально взлетела по лестнице, продемонстрировав ту самую неувядающую энергию и грацию. Этот последний выход, полный благородства и силы духа, стал ее финальным образом, оставшимся в памяти дочери и, вероятно, всех, кто ее видел в тот момент. Так, превозмогая слабость, с высоко поднятой головой, она и ушла из жизни, подтвердив свой статус настоящей звезды советского и российского экрана.

