Киркоров покурил в аэропорту Барнаула и поплатился: представители артиста прокомментировали инцидент и наказание певца

Филиппа Киркорова привлекли к административной ответственности после того, как он покурил в здании аэропорта Барнаула. Об этом сообщили представители артиста, комментируя ситуацию, которая произошла во время гастрольной поездки певца. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

В пресс-службе подчеркнули, что артист всегда живет по закону и продолжает свой концертный тур. Представители также опровергли информацию о том, что певец сильно устал от смены часовых поясов: по их словам, Киркоров чувствует себя замечательно.

Инцидент произошел в зоне аэропорта, где курение запрещено законом. Нарушение было зафиксировано, после чего в отношении артиста составили протокол. Сам певец на данный момент не комментировал случившееся.

Концертный график Киркорова остается насыщенным. Несмотря на произошедшее, представители артиста заверили, что все выступления пройдут по расписанию.

