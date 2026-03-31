Секрет долголетия от столетнего Зацепина: композитор дал совет Александру Ревве

Ревва признался, что на торжестве, посвященном 100-летию автора музыки к десяткам культовых фильмов, услышал от именинника короткую, но емкую формулу. По словам юмориста, Зацепин посоветовал: не принимать ничего тревожного близко к сердцу. Сам Ревва, в свою очередь, отметил, что хотел бы дожить до 150 лет, но при одном условии — если рядом с ним останутся родные и близкие люди. Также он выразил надежду, что в будущем появятся препараты, способные продлить жизнь.

Александр Зацепин — автор музыки к таким известным кинолентам, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Земля Санникова» и многим другим. В день своего 100-летия композитор принимал поздравления от коллег, друзей и поклонников. Дожив до векового рубежа, он сохранил ясность ума и, как отмечают гости праздника, неизменное чувство юмора.

