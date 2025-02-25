Киркоров признался, что не обижается на Лолиту, назвавшую его предателем

Киркоров выразил к певице искренние чувства и признался в любви, несмотря на недавние обвинения с ее стороны.

В начале февраля Лолита заявила, что Киркоров готов подставить кого угодно ради личной выгоды. Певица назвала коллегу «предателем», комментируя его обвинения в адрес телеведущей Насти Ивлеевой, которая, по мнению артиста, подставила его на «головой вечеринке» в конце 2023 года.

Многие поклонники и коллеги ожидали реакции Киркорова на слова Лолиты, однако он предпочел не комментировать эту ситуацию. Но недавно он все же высказался о Милявской.

Во время беседы с подругой Викторией Шелягиной и обсуждения коллекции фигурок звезд, в числе которых оказалась и кукла, изображающая Лолиту, Киркоров высказался о коллеге.

«А я кстати… А я люблю», — заявил он, отметив, что не держит на нее зла.

Скандальная «голая вечеринка» вызвала общественный резонанс в конце 2023 года. Тогда в баре «Мутабор» селебрити, в числе которых оказались Ивлеева, Киркоров, Лолита, телеведущая Ксения Собчак, певица Анна Asti и другие звезды, были одеты в откровенные наряды. После этого многие знаменитости извинились за свое поведение, а некоторые даже временно исчезли из публичного пространства.

Ранее ведущий Отар Кушанашвили заявил, что Лолита лишилась поддержки звездных друзей и доведена до отчаяния из-за отмены выступлений.