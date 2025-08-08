Концерт Akon в Сочи прервали из-за дронов

Концерт Akon в Сочи экстренно прервали из-за угрозы дронов. Гостей заблокировали в фойе, небо над курортом закрыли, а начало шоу отложили на неопределённый срок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Выступление Akon в Сириусе внезапно остановили после появления дронов в небе над Сочи. По словам очевидцев, зрителей попросили покинуть зал и оставаться в фойе, но никаких пояснений не последовало.

Параллельно в городе сработали сирены, а системы ПВО пришли в состояние повышенной готовности. В соцсетях жители Краснодарского края жалуются на перебои с интернетом и мобильной связью — власти объясняют это мерами безопасности.

Это уже второй подобный инцидент за день — ранее дроны были замечены в районе аэропорта. Власти оперативно перекрыли небо, а концертную площадку взяли под усиленную охрану.

Пока неизвестно, когда шоу возобновится — зрителям рекомендуют следить за официальными объявлениями.

Ранее рэпер Akon уже попадал в зону атаки беспилотников в Сочи.