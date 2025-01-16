Кудерметова обыграла первую ракетку Британии на Australian Open и вышла в третий круг

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла первую ракетку Великобритании Кэти Бултер во втором круге Australian Open. Эта победа позволила российской теннисистке уверенно выйти в следующий раунд турнира Большого шлема.

Кудерметова, которая занимает 75-е место в рейтинге WTA, обыграла соперницу в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:2.

Следующим оппонентом Кудерметовой станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. Спортсменкам предстоит выявить сильнейшую в 1/16 финала.

Кудерметова стала пятой теннисисткой из России, сумевшей выйти в 1/16 финала Australian Open. Ранее на этой стадии турнира успешно выступили Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Кудерметова, за плечами которой находятся достижения в топ-10 рейтинга WTA в 2022 году и стабильное выступление в первой двадцатке до апреля 2024 года, старается вернуть свои позиции после неудачного завершения предыдущего года, когда она не смогла выиграть более одного матча на пяти турнирах подряд.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович установил абсолютный рекорд на турнирах Большого шлема.