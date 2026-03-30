Кузнецов, Вдовиченков и Гусева стали народными артистами: Путин подписал указ о награждениях

Культура и спорт

Фото: [Медиасток.рф]

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий и государственных наград ряду деятелей культуры, руководителей регионов и ветеранов войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звания «Народный артист Российской Федерации» удостоены актеры Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева. Никита Высоцкий, сын поэта и актера Владимира Высоцкого, получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Орденом Дружбы награждены губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин удостоен ордена Александра Невского.

Звание Героя России посмертно присвоено советскому летчику, участнику Великой Отечественной войны Николаю Терехину. Как уточняется в указе, высокое звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Актуально