«Леденящие душу слухи»: Никита Михалков опроверг сообщения о госпитализации

Российский и советский режиссер Никита Михалков прокомментировал слухи о своей госпитализации, которые ранее появились в ряде СМИ. В интервью РБК он заявил , что информация о его состоянии здоровья была сильно преувеличена.

Телеграм-канал SHOT ранее сообщил, что в начале марта Михалков попал в больницу с проблемами сердечно-сосудистой системы. У актера было зафиксировано резкое повышение давления, из-за чего ему потребовалась помощь медицинских специалистов.

«Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я, слава Богу, не в больнице», — сказал режиссер.

Михалков отметил, что подобные слухи распространяют лишь те, кому это выгодно, и добавил, что на самом деле он только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже завершил запись нового выпуска своей программы «Бесогон».

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