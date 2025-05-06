У лишенного гражданства блогера Subo арестовали счета в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета популярного блогера и пранкера Subo, более известного как Субхан Мамедов Мурадлы, из-за долгов. Об этом сообщил Mash.

По информации телеграм-канала, счета Мамедова были заблокированы в трех российских банках из-за долгов.

25-летний блогер с миллионами подписчиков в социальных сетях стал популярным после провокационных пранк-видео. Мамедов также рекламировал различные криптосхемы, зарабатывал на инвестициях и каперах.

В феврале блогера лишили российского гражданства из-за подачи ложных данных при оформлении документов в РФ. Сейчас Мамедов находится в одной из стран Ближнего Востока, откуда он родом. Блогер также продолжает публиковать различные фотографии и видео.

Ранее сообщалось, что блогер и инфокоуч Аяз Шабутдинов на суде признал вину в мошенничестве в полном объеме. Бизнесмен находится под арестом с 2023 года после жалоб на обман.