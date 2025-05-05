Аяз Шабутдинов признался в мошенничестве

Блогер Шабутдинов на суде признал вину в мошенничестве в полном объеме

Общество

Фото: [pxhere.com]

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал свою вину в мошенничестве в Пресненском суде Москвы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от своего корреспондента.

Как заявил блогер в зале заседаний, он понимает, в чем его обвиняют, и признает себя виновным в полном объеме.

Стало известно, что в понедельник прокурор закончила оглашать обвинительное заключение в отношении Шабутдинова, которого обвиняют в крупном мошенничестве: по версии следствия, блогер создал ОПГ, координировал действия участников, следил за размещением на сайтах ложных сведений об образовательных программах и продавал их. Ранее адвокат Шабутдинова сообщил, что тот возместил ущерб на 18 млн рублей 64 потерпевшим из 113.

Ранее сообщалось, что бизнес арестованного блогера Шабутдинова рухнул на 300 млн рублей.

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