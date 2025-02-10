Лыжник Большунов впервые выступит в международной гонке после отстранения

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов готовится к своему первому международному выступлению после длительного отстранения. Спортсмен примет участие в 30-километровой гонке, которая пройдет в Доломитовых Альпах в Южном Тироле в Италии. Об этом стало известно из старт-листа, опубликованного на сайте соревнований Moonlight Classic.

В стартовом списке указано российское гражданство Большунова. Гонка состоится 13 февраля.

В конце января россиянин отправился в Италию для индивидуальных тренировок. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ранее отметил, что в соревнованиях помимо любителей будут участвовать и сильные спортсмены.

С 2022 года российские лыжники были отстранены от соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что в ближайшие годы спортсменов не допустят к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

Как ранее отметила Вяльбе в интервью изданию «Спорт-Экспресс», несмотря на текущую ситуацию, спортсмены не должны упускать возможности для выступления на международной арене.

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова также поддержала решение Большунова, отметив, что в России на него необоснованно навешивают ярлык предателя, и пожелала спортсмену удачи.

В этом сезоне Большунов столкнулся с некоторыми проблемами со здоровьем, из-за чего он смог выиграть только одну гонку.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана признало депутата Государственной думы РФ и бывшего боксера Николая Валуева персоной нон-грата.