Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом в истории

Майкл Джордан оказался не просто легендой баскетбола, но и рекордсменом по доходам среди всех спортсменов за всю историю. Согласно данным спортивного аналитического портала Sportico, с учетом инфляции его совокупный заработок составил $4,15 млрд. Это включает не только зарплату и призовые, но и многомиллионные рекламные контракты, в том числе с Nike, которые сделали его лицом культовой линейки Air Jordan.

На втором месте рейтинга расположился Тайгер Вудс — гольфист, чья карьера долгое время оставалась на пике. Его доходы достигли $2,79 млрд. Третьим стал Криштиану Роналду, чьи достижения в футболе — пять Золотых мячей, рекордные голы за сборную и клубы — обеспечили ему $2,23 млрд.

Интересно, что в десятку вошли и другие громкие имена: Леброн Джеймс, Лионель Месси, Роджер Федерер, Дэвид Бекхэм, Флойд Мэйуэзер, Арнольд Палмер и Джек Никлаус.

Ранее стало известно о том, что главный тренер «Зенита» может перейти в «Барселону».