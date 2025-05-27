Mash: Киркоров может покинуть больницу через пару недель

Филипп Киркоров получил ожог на сцене, сейчас он восстанавливается. Врачи ждут улучшений в течение пары недель. Об этом пишет Mash.

Филипп Киркоров идёт на поправку после инцидента на питерском концерте, где артист получил ожог руки. По данным источников, звезда столкнулся с осложнением — воспалением сустава, вызванным ожогом, которое врачи классифицировали как бурсит. Сейчас состояние певца стабильное, хотя требуется ещё не менее двух недель стационарного лечения.

Неприятность произошла 25 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский», когда один из номеров сопровождался фейерверками. По сценарию пиротехника должна была сработать за спиной певца, но что-то пошло не по плану, и огонь задел руку исполнителя. Несмотря на боль, Киркоров продолжил выступление, но позже был госпитализирован.

Медики уверены, что при текущей динамике выздоровления он сможет вернуться к работе уже в начале лета. Ближайшие выступления артиста были перенесены или отменены, а команда Киркорова занята восстановлением графика туров.

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