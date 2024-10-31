Mash: состояние тренера Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей язвы

По информации источника, 77-летняя тренер за последний месяц дважды вызывала скорую помощь, жалуясь на плохое самочувствие, затрудненное дыхание и нехватку кислорода. Врачи смогли стабилизировать ее состояние и порекомендовали придерживаться строгой диеты, однако Тарасова решила отказаться от госпитализации.

Также по данным Mash, хроническая язва желудка была выявлена у бывшего мужа Тарасовой, пианиста Владимира Крайнева. Тренер сопровождала его на концертах, заботясь о его питании. Крайнев скончался в 2011 году от аневризмы легочной артерии.

К 2004 году ученики Тарасовой завоевали в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также 7 золотых медалей на Олимпийских играх в трех из четырех возможных дисциплин.

В зимний период 2011 года на ледовой арене был представлен спектакль Тарасовой, основанный на сказке Шарля Перро «Спящая красавица».

Тарасова с 1967 года как тренер принимала участие во всех зимних Олимпийских играх, а также чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. До 2020 года она комментировала фигурные соревнования на «Первом канале» и телеканале «Матч ТВ».

Ранее SHOT сообщил об ухудшении здоровья актера Василия Ливанова. Эту информацию также прокомментировала его супруга Елена.