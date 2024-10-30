SHOT: состояние актера Ливанова ухудшилось, медики пытаются предотвратить паралич

Состояние русского «Шерлока Холмса», актера Василия Ливанова начало ухудшаться. По информации SHOT, у артиста возникли серьезные проблемы с ногами и речью после инсульта. Отмечается, что медики стараются предотвратить возникновение паралича.

По данным источника, на днях Ливанов обратился за медицинской помощью из-за сильной боли в ногах. У него наблюдается частичная потеря функциональности одной из конечностей, из-за чего народный артист перемещался по квартире только с помощью ходунков.

Как пишет SHOT, примерно две недели назад Ливанов вызывал скорую помощь из-за угрозы четвертого инсульта. Врачи поставили предварительный диагноз — нарушение кровообращения в головном мозге. Незадолго до этого актер перенес третий инсульт. Ему также удалили тромб.

Кроме того, у 89-летнего Ливанова возникли трудности с произношением слов и предложений. Врачи рекомендовали ему пройти курс логопедической терапии и больше отдыхать.

Ранее сообщалось, что супруга Ливанова Елена опровергла слухи об ухудшении состояния мужа.