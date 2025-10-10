Мизулина прокомментировала решение рэпера Macan пойти в армию

Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию с призывом рэпера Андрея Косолапова, известного как Macan. Она заявила, что музыкант поступает правильно, демонстрируя ответственность перед страной. Также Мизулина подчеркнула, что такой поступок станет положительным примером для других представителей шоу-бизнеса, которые, по ее словам, часто пытаются уклониться от службы, скрываясь или приобретая поддельные документы. Она выразила уверенность, что решение артиста поможет изменить отношение к воинскому долгу в творческой среде.

