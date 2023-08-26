Мне больше нравилась Хюррем: поклонники недовольны пластикой Мерьем Узерли

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли часто радует поклонников красивыми фотографиями в соцсетях. На днях актриса выложила серию пикантных фото. Однако далеко не все фолловеры были в восторге.

На одной из фотографий 40-летняя Узерли приняла весьма соблазнительную позу, демонстрируя стройные ноги и бедра. Актриса действительно находится в отличной форме, но поклонников смутило лицо Мерьем. По мнению пользователей, звезда стала выглядеть неестественно после большого количества пластики.

Фото: [ Соцсети ]

В комментариях пользователи посчитали, что девушка буквально перекроила себя, ее сложно узнать. Многие отметили, что во времена «Великолепного века», когда Узерли играла Хюррем, она выглядела гораздо лучше: красиво и естественно.

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