Почки практически перестали работать: бывшая жена Тимати рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Известная модель и бывшая гражданская жена рэпера Тимати поделилась с поклонниками историей своей борьбы с РПП. По словам девушки, она на протяжении восьми лет боролась с булимией и анорексией.

За несколько лет Шишкова перепробовала разные варианты лечения. Но в апреле этого года ситуация со здоровьем стала критической и модель обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения.

«Мой случай не совсем типичный. Увы, я много лет «возвращала» еду не потому, что боялась лишнего веса. А потому, что еда и жидкость вызывала к утру отеки. А на утро съемки, а я недовольна своим лицом», – написала девушка у себя в соцсетях.

Алена Шишкова призналась, что ситуацию усугубил также прием мочегонных препаратов, в какой-то момент ее почки практически перестали работать. Модель падала в обморок и почти не вставала с кровати. В клинику поступила с весом в 45 кг при росте 176 см.

Сейчас Шишкова идет на поправку, она набрала 15 килограммов, справилась с зависимостью от мочегонных препаратов и чувствует себя гораздо лучше.

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